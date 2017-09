Zilvermijn en cultuurlandschap van Iwami Ginzan (Japan)







De zilvermijn Iwami Ginzan in het zuidwesten van Honshu Eiland is een cluster van bergen. Ze worden afgewisseld door diepe rivierdalen met archeologische overblijfselen van grootschalige mijnen, smelt- en raffineerlocaties en mijnbouwnederzettingen die in werking waren tussen de 16e en 20e eeuw.

Er zijn ook routes te vinden die gebruikt werden om zilvererts te vervoeren naar de kust en havensteden, waar het werd verscheept naar Korea en China.

De mijnen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de algemene economische ontwikkeling van Japan en Zuidoost Azië in de 16e en 17e eeuw; ze brachten de massaproductie van zilver en goud in Japan op gang.