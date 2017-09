Wandelen bij Halsteren (Noord-Brabant)

FORT DE ROOVERE (13 km)

Deze wandeling voert u afwisselend door bossen en stuifduinen en langs restanten van de West-Brabantse Waterlinie, die prachtig ingebed liggen in de omgeving.

Ook de zeer bijzondere houten voetbrug bij Fort de Roovere, ook wel Mozesbrug genoemd, is in het traject opgenomen. ..... http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/09/wandelen-bij-halsteren-noord-brabant.html