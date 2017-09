Ulvenhout (Noord-Brabant)







Ulvenhout is een dorp in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. Het ligt een kilometer ten zuidoosten van Breda, grenzend aan de rijksweg A58.

Ulvenhout telt 4.775 inwoners in de gemeente Breda en 420 inwoners in de gemeente Alphen-Chaam.