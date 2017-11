Klooster van Poblet (Spanje)







Het klooster van Poblet in Catalonië is een van de grootste en meest complete Cisterciënzer abdijen in Spanje. Het heeft gediend als een enorm militair complex, en als een koninklijk paleis, residentie en pantheon (van de koningen van Catalonië en Aragon).

De abdij geldt als een de meest perfecte uitingen van de cisterciënzer stijl in de 12e, 13e en 14e eeuw.

Het bevat meesterwerken van elke periode, zoals de grote albasten retabel van Damian Forment (1529).

In het midden staat een 12e-eeuwse kerk en ten noorden daarvan ligt een groep monastieke gebouwen, waaronder het grote klooster met zijn fontein. De vijf mooiste wallpapers en foto's. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/11/poblet-monastery-spain.html