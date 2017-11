Andere artikelen







Wandelen bij Marknesse (Flevoland)







SLINGEREN DOOR HET WATERLOOPBOS (5 km of 16 km) Deze bijzondere wandeling start in het Waterloopbos.

In de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw testten wetenschappers hier hoe allerlei bouwwerken in het (bewegende) water werkten en stand hielden.

Hiervoor werden in het bos een groot aantal proefopstellingen op schaal gebouwd.

Vandaar de naam Waterloopbos.

Het eerste deel van de route loopt deels over verharde paden en deels over kronkelpaadjes langs, door en over de grotendeels vervallen, soms rommelige, schaalmodellen.

Vaak stroomt er weer water doorheen.

De modellen drukken hun stempel op dit deel van de route: misschien niet 100% natuur, maar wel uniek.

De route voert vervolgens via het Voorsterbos door het Wendelbos dat in 2007/2008 als uitbreiding gerealiseerd werd.

In dit deel loopt u uitsluitend over kronkelende onverharde paden door een gevarieerd en soms zeer nat bos. T

ussen de jonge bomen van het Wendelbos komen open stukken voor met veel 'insectvriendelijke' begroeiing.

Vanwege het hoge vochtgehalte zijn de paden hier verhoogd aangelegd.

De route kan tot 11 of 5km verkort worden. ..... http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/11/wandelen-bij-marknesse-flevoland.html



Geplaatst op 13 november 2017 10:28 en 47 keer bekeken

