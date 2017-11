Wandelen bij Rhenen (Utrecht)







TOPPUNT VAN DE HEUVELRUG (17 km of 22 km) Toppunt van de Heuvelrug is een zeer gevarieerde wandeling over merendeels onverharde paden die in ieder jaargetijde verrassend anders is.

U begint op landgoed Prattenburg, dat op de grens van Veenendaal en Rhenen ligt, loopt via een gemengd bos naar het Egelmeer en koerst via heidevlaktes, statige beukenlanen en prachtige panorama's naar het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug.

In het historische stadje Amerongen ontdekt u het gelijknamige kasteel.

Via vogelrijke uiterwaarden en heuvelrijke bospaadjes keert u voldaan terug naar het startpunt.

Het Amerongse Bos is het stilste plekje van de provincie Utrecht.