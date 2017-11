Oude stad van Lijiang (China)







De oude binnenstad van Lijiang is perfect aangepast aan de ongelijke topografie van deze belangrijke commerciële en strategische locatie. De Lijiang regio (in het noorden van de provincie Yunnan) wordt al sinds de steentijd door mensen bewoond.

In de 13e eeuw na Christus werden aan de voet van de Shizi bergen huizen gebouwd, omringd door een stadsmuur en gracht.

Deze historische kern is prachtig bewaard gebleven.

De architectuur is opmerkelijk vanwege het samengaan van elementen uit verschillende culturen door de eeuwen heen.

Lijiang heeft ook een oud ingenieus systeem voor watervoorziening dat tegenwoordig nog steeds functioneert.