Wandelen rond Schin op Geul (Limburg)

VARIATIE IN HET DAL (15 km) Deze wandeling, met veel natuur en een vleugje cultuur, leidt u langs de Geul en door het Gerendal.

De Geul is een snel stromende regenrivier.

Door het groot aantal zijbeken en zijbeekjes (ongeveer 300!) ontstaan er zeer wisselende waterstanden.

Na veel regen kunnen de weilanden drassig zijn.

Bij Wijlre passeert u De Molen van Otten, de enig in Limburg bewaarde molen met twee waterraderen.

Het is in het Gerendal rustig wandelen.

In het voorjaar zult u er vast en zeker wilde orchideeën zien staan.

Uiteraard kunt u tijdens deze tocht door het Heuvelland ook genieten van mooie vergezichten.

In het voorjaar kunt u in het Gerendal de orchideeëntuin bezoeken of de kasteeltuin bij Kasteel Schaloen bewonderen.

U vindt daar een combinatie van heem- en kruidentuin en de Sjaloense watermeule.

Vanaf het station Schin op Geul heeft u de mogelijkheid om een ritje met de stoomtrein te maken over de Miljoenenlijn. Eind april 2017 is deze route uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar.



