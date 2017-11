Kathedraal van Bourges (Frankrijk)







De kathedraal van Saint Etienne te Bourges is gebouwd tussen de late 12e en late 13e eeuw. Het is een van de grote meesterwerken van gotische kunst en wordt bewonderd om zijn verhoudingen en de eenheid van het ontwerp.

De timpaan (driehoekig bovenstuk), de beeldhouwwerken en glas-in-loodramen zijn bijzonder opvallend.

Naast de schoonheid van de gotische architectuur getuigt het gebouw van de kracht van het christendom in het middeleeuwse Frankrijk.

De architectonische stijl die de onbekende meester-bouwer uitkoos, is gebaseerd op een ontwerp zonder transept en plastiekeffecten die in die tijd getuigden van grote moderniteit.