Wandelen op Texel (Noord-Holland)







ACHTER DE SKUUMKOPPE (15 km) Texel is zo speciaal dat The Lonely Planet het Waddeneiland heeft genomineerd als een van de Europese bestemmingen die je gezien móet hebben.

En terecht!

Het grote genieten begint na de start door het bos met een heerlijke, lange strandwandeling naar De Slufter.

Een uniek natuurgebied dat nog onderhevig is aan eb en vloed.

Het krekenstelsel kan door een storm zomaar onder water staan.

Vanaf het hoge uitkijkpunt op de dijk heeft u een magnifiek uitzicht over de uitgestrekte Sluftervallei.

De route leidt u ook door de prachtige natuur nabij De Muy.

Midden in het duinlandschap De Nederlanden ligt het uitzichtpunt en aardkundig monument Bertusnol, Stairway to heaven!

Midden in het duinlandschap De Nederlanden ligt het uitzichtpunt en aardkundig monument Bertusnol, Stairway to heaven!

Nog een enkele kilometer langs het strand en dan kunt u genieten van uw welverdiende echte Texelse Skuumkoppe.



http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/11/wandelen-op-texel-noord-holland.html



Geplaatst op 16 november 2017 11:11 en 7 keer bekeken

